Anketlerde son durum! AK Parti ve Erdoğan'ın son oy oranını canlı yayında açıklandı

Seçim anketleri 14 mayıs seçimlerine doğru gündemdeki yerini korurken dikkat çeken açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Yavuz, "ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin yapmış olduğu anket çalışmaları ile ilgili olarak konuşan Ali İhsan Yavuz "ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor. HDP'nin aday çıkarmamasının anlamı, HDP-PKK Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi ittifaka nasıl katıldı?

'Yeniden Refah Partisi ittifaka nasıl katıldı?' sorusuna yanıt veren Yavuz, "Bir noktaya gelmiştik. Uzun müzakereler vardı. Ama gerçekten ilkeler doğrultusunda giden bir anlayış içerisinde ilerledi süreç. Geldiğimiz noktada bir parça kopar gibi oldu. Sonra da tekrar o bıraktığımız noktaya geldik. Ve çok net anlaşma zemini oluştu." dedi.

Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile 6284 sayılı kanunda anlaşıldı mı? sorusuna "Kadın haklarına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nin anormal bir teklifi olmadı. Haksızlık edemem, haklarını yiyemem. Bizim de olmadı, olamaz. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok titizdir" diyerek yanıtladı.

Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Depremzedelerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili olarak Yavuz, "280 bin seçmen bulunduğu yere kayıtlarını aldı. Çok hassas ve titiz davranacağız. Seçmen listeleri askıda şu anda. 2 Nisan'a kadar da devam edecek. O bölgeden çok fazla insan var başka ile giden. Fiilen adres kaydını alamazsa, oraya gidip oy kullanamayacak. O bölgeden hangi sebeple olursa olsun giden kim varsa 2 Nisan'a kadar nerede bulunacaksa adresini oraya alsın. Oradaki milletvekili sayısı azalmayacak. 1 hafta kala yaklaşık 50 bin kişi fiilini kaydını oraya aldı. Bunlar seçmen değil, nüfus." dedi.

ANAP ve DSP ittifaka katılırlar mı?

ANAP ve DSP'nin ittifaka katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya Yavuz, "MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ile istişare sürüyor. Bana herhangi bir direktifte bulunulmadı. Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. En fazla eleştirilen konu "Hizbullah'ın devamıdır" "Asla alakamız yoktur" diye ifade ediyorlar. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken mesele Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz." diye cevap verdi.