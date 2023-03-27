Dul ve yetim aylığı alana 2023 bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Bayram öncesi güzel haberler geldi. EYT'liler ile birlikte yaklaşık 15 milyon emekli bayram ikramiyesi alacak. Emekli ikramiyesi 2023 yılında 2 bin lira oldu. Peki dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alabilecekler mi?

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken güzel haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. 2028 yılından beri dini bayramlar öncesinden emekliye ödenen bayram ikramiyesine yüzde 85 zam geldi ve bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu. EYT ile birlikte yaklaşık 15 milyon emekli bayram ikramiyesi alacak. Peki dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara da bayram ikramiyesi ödemesi olacak mı?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara bu sene bayram ikramiyesi ödenecek. Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara ikramiye ödenecek.

EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malulü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara ikramiye ödenecek.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylıklarının artacağına dair henüz yetkili isimlerden açıklama gelmedi. Ayrıca iptal edildiği konusunda da bir bilgi paylaşılmadı. En son yapılan zamlarla birlikte çalışmayan ve kendi emekli aylığı olmayan dul eşin aylığı 4 bin 125 lira oldu. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından dul ve yetim maaşlarına artış yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin verilen rakamlar matematiksel hesaplamalardan ibaret olsa da özellikle tüm dikkatler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a çevrildi.

Dul ve yetim aylığı artacak mı?

Emekli maaşı 5 bin 500 liraya yükseldiğinde dul maaşı 4 bin 125 liraya, yetim maaşı ise 2 bin 750 liraya yükselmişti. Ardından ise en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükselmesiyle bu rakamların da güncellenmesi bekleniyor. Çalışmayan ve emekli aylığı olmayan dul eşin aylığı 5 bin 625 liraya Başka hak sahibi olmayan ve tek başına yetim aylığı alan kişinin maaşı 3 bin 750 liraya yükselecek.