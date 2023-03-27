Meteoroloji'den ‘sarı’ kodlu uyarı! O ilde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar için ‘sarı’ kodlu uyarı yaptı. Bu gece başlayacak yağışın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar için ‘sarı’ kodlu uyarı yaptı.

MGM’den yapılan açıklamada, “Güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden saatteki hızı yaklaşık 70 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.