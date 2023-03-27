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Şikayetvar’dan tatil.com’a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü!

Şikayetvar’dan tatil.com’a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü!

Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının başarılarının ödüllendirildiği Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards Töreni’nde Mükemmel Müşteri Memnuniyet Ödülü, tatil.com’a verildi.

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Şikayetvar platformu tarafından her yıl düzenlenen ve 48 farklı sektörün öncü markalarının ödüllendirildiği A.C.E Awards Ödül Töreni, geçtiğimiz gün JW Marriott Ankara Otel’de gerçekleştirildi. 2022 yılında CRM Grup tarafından marka ve altyapı haklarının satın alındığı tatil.com ise, Tatil Pazarlama Kategorisinde 1. olarak Mükemmel Müşteri Memnuniyet Ödülü’ne layık görüldü. Törene katılan ve ödülü teslim alan CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Tatil.com’u devraldığımızdan beri 1300’e yakın yorumun 1290 tanesini, profesyonel kadromuzla birlikte çözüme kavuşturduk. Müşteri memnuniyetini her şeyin ötesinde tutan bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

“15 yıllık turizm ve pazarlama becerilerimizi ortaya koyduk”

Turizm sektöründe 15 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Becer, “Biz turizm sektöründe, pazarlama, iletişim ve satış olarak tüm deneyimlerimizle satın alma sürecine girdik. Profesyonel kadromuzla her daim son kullanıcının yanında olma misyonuyla yola çıktık. Türkiye’nin en değerli tatil markalarından birine sahip olduğumuzu biliyoruz. Tatil.com markasının devralınmasıyla birlikte müşterilerimizin bizden önceki dönemde yaşadığı sıkıntıları fark ettik. Hukuki bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen, tek tek iletişime geçip, sorunları birlikte çözdük. Bu ödülü bize güvenen müşterilerimizin sayesinde aldığımızı biliyoruz. Bu süreklilik için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi. Şikayetvar’ın müşterilerin talep ve şikayetlerini özgürce dile getirebildiği bir platform olduğunu da kaydeden Becer, “Tatil satın alma öncesinde misafirlerin yüzde 85’i internet üzerinden markaların güvenilirliğini teyit ediyor. Bunun bilinciyle satışa verdiğimiz önem kadar internetteki itibarımıza da önem veriyoruz. Şikayetvar’da her daim çözümün bir parçası olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

 

 

 

 

 

 

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