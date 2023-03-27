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Kulis! Trabzonspor'u bırakan Ahmet Ağaoğlu, AK Parti'den Trabzon milletvekili oluyor

Kulis! Trabzonspor'u bırakan Ahmet Ağaoğlu, AK Parti'den Trabzon milletvekili oluyor

Ani bir kararla Trabzonspor Başkanlığı'nı bırakan Ahmet Ağaoğlu'nun siyasete gireceği iddia edildi. Ankara kulislerine göre Ahmet Ağaoğlu, AK Parti'den Trabzon'dan milletvekili adayı gösterilecek.

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2018 yılında başladığı Trabzonspor Kulübü başkanlığı görevinden 3 Mart 2023 günü ayrılan ve Trabzonspor'a çok uzun yıllar sonra Şampiyonluk kazandıran Ahmet Ağaoğlu’yla ilgili Ankara kulislerinde konuşulanlar dikkat çekti.

Ahmet Ağaoğlu’nun istifa etmesinin ardından Trabzonspor başkanlığına 1129 geçerli oyun 919’unu alan Ertuğrul Doğan seçildi. Bu gelişme sonrası Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Başkanlığı görevini bırakmasının asıl nedeninin yaşadığı sorunlar değil, siyasete girme hazırlığı olduğu iddia edildi.

TV100 internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre, Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu, AK Parti tarafından Trabzon milletvekili adayı olarak listeye konulacak. Ağaoğlu'nun uzun yıllar sonra Trabzonspor'u şampiyon yapan başkan kimliği avantaj olarak gösteriliyor. 

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