Akit yazarının "zenginleşen AKP'iler" yazısı olay! 'Helal haram sınırı gözetmeden zenginleşen AKP'liler...'

"Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var!" diyen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Bunlar temizlenmez ise, partinin bir seçimlik ömrü kaldı" ifadelerine yer verdi. "AK Parti lümpen ve aristokratlardan arınsın" diyen Şanlıdağ, "Kibrin kölesi bakan ve vekil istemiyoruz" diye yazdı.

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Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var. Bu mazlum millet yine Reis’e oyunu verecek ve Ak Parti’yi bir dönem daha iktidar yapacaktır. Erdoğan’ın bu AKP’li sınıfı görmesi gerekiyor. Bunlar davanın ayrık otudur. Temizlenmez ise, partinin bir seçimlik ömrü kaldı" değerlendirmesini yaptı. İşte Şanlıdağ'ın yazısından dikkat çeken bölümler...

- Kahramanmaraş ve bölge şehirlerini etkileyen 6 Şubat depremlerinin seçmenin kararını nasıl etkileyeceği, son anketlerde ortaya çıkacak. Ben hâlâ Ak Parti’nin Türkiye’nin en büyük partisi olduğuna inanıyorum.

AK Parti lümpen ve aristokratlardan arınsın...

- Her şeye ve yol kazalarına rağmen Erdoğan’ın halkta çok büyük karşılığı var. Ekonomik kriz, salgın, sel felaketleri, orman yangınları ve sonrasında deprem felaketiyle sarsılan ülkemizin yaralarını sarmak kolay değil.

- Ama inanç, azim ve kararlılıkla bunun da üstesinden gelebiliriz. Yeter ki AK Parti kendi içerisinde lümpenlerden ve aristokratik sınıftan kendisini arındırsın. Eskiden; zengin bir seküler burjuva sınıfı, bir de yoksul muhafazakâr sınıf vardı. Sanki şimdi eşitlendi.

Helal haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen AKP'liler

- Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var. Bu mazlum millet yine Reis’e oyunu verecek ve Ak Parti’yi bir dönem daha iktidar yapacaktır.

Kibrin kölesi bakan ve vekil istemiyoruz

- Erdoğan’ın bu AKP’li sınıfı görmesi gerekiyor. Bunlar davanın ayrık otudur. Temizlenmez ise partinin bir seçimlik ömrü kaldı.

- Kibrinin kölesi olmuş bakan ve vekil istemiyoruz. Mütevazı, Allah’tan korkan, hak ve hukuk gözeten kimlikleri görmek istiyoruz.

AK Parti 2002 heyecanını uyandırıyor mu?

- Başta Reis olmak üzere Ak Parti’ye gönül veren herkesin şu soruyu kendisine sorması gerekiyor: Millet, Millet İttifakı'na pek fazla güven duymuyor. Peki, Cumhur İttifakı 2002’deki Ak Parti'nin verdiği heyecanı veriyor mu? Cevabınız hayırsa, bunun nedenleri üzerine yoğunlaşın."