BIST 5.039
DOLAR 19,09
EURO 20,58
ALTIN 1.199,36
HABER /  MEDYA

Akit yazarının "zenginleşen AKP'iler" yazısı olay! 'Helal haram sınırı gözetmeden zenginleşen AKP'liler...'

Akit yazarının "zenginleşen AKP'iler" yazısı olay! 'Helal haram sınırı gözetmeden zenginleşen AKP'liler...'

"Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var!" diyen Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Bunlar temizlenmez ise, partinin bir seçimlik ömrü kaldı" ifadelerine yer verdi. "AK Parti lümpen ve aristokratlardan arınsın" diyen Şanlıdağ, "Kibrin kölesi bakan ve vekil istemiyoruz" diye yazdı.

Abone ol

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, "Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var. Bu mazlum millet yine Reis’e oyunu verecek ve Ak Parti’yi bir dönem daha iktidar yapacaktır. Erdoğan’ın bu AKP’li sınıfı görmesi gerekiyor. Bunlar davanın ayrık otudur. Temizlenmez ise, partinin bir seçimlik ömrü kaldı" değerlendirmesini yaptı. İşte Şanlıdağ'ın yazısından dikkat çeken bölümler...

- Kahramanmaraş ve bölge şehirlerini etkileyen 6 Şubat depremlerinin seçmenin kararını nasıl etkileyeceği, son anketlerde ortaya çıkacak. Ben hâlâ Ak Parti’nin Türkiye’nin en büyük partisi olduğuna inanıyorum.

AK Parti lümpen ve aristokratlardan arınsın...

- Her şeye ve yol kazalarına rağmen Erdoğan’ın halkta çok büyük karşılığı var. Ekonomik kriz, salgın, sel felaketleri, orman yangınları ve sonrasında deprem felaketiyle sarsılan ülkemizin yaralarını sarmak kolay değil.

- Ama inanç, azim ve kararlılıkla bunun da üstesinden gelebiliriz. Yeter ki AK Parti kendi içerisinde lümpenlerden ve aristokratik sınıftan kendisini arındırsın. Eskiden; zengin bir seküler burjuva sınıfı, bir de yoksul muhafazakâr sınıf vardı. Sanki şimdi eşitlendi.

Helal haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen AKP'liler

- Kabul eder veya etmezsiniz, ortada helal-haram sınırı gözetmeksizin zenginleşen bir AKP’li (özellikle Ak Partili demiyorum) sınıf var. Bu mazlum millet yine Reis’e oyunu verecek ve Ak Parti’yi bir dönem daha iktidar yapacaktır.

Kibrin kölesi bakan ve vekil istemiyoruz

- Erdoğan’ın bu AKP’li sınıfı görmesi gerekiyor. Bunlar davanın ayrık otudur. Temizlenmez ise partinin bir seçimlik ömrü kaldı.

- Kibrinin kölesi olmuş bakan ve vekil istemiyoruz. Mütevazı, Allah’tan korkan, hak ve hukuk gözeten kimlikleri görmek istiyoruz.

AK Parti 2002 heyecanını uyandırıyor mu?

- Başta Reis olmak üzere Ak Parti’ye gönül veren herkesin şu soruyu kendisine sorması gerekiyor: Millet, Millet İttifakı'na pek fazla güven duymuyor. Peki, Cumhur İttifakı 2002’deki Ak Parti'nin verdiği heyecanı veriyor mu? Cevabınız hayırsa, bunun nedenleri üzerine yoğunlaşın."  

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli maaş ödeme günleri belli oldu tahsis numarasına kim hangi gün alacak?
Emekli maaş ödeme günleri belli oldu tahsis numarasına kim hangi gün alacak?
Dünyada merak konusu olan 'Zombi mantarı' İstanbul'da ortaya çıktı
Dünyada merak konusu olan 'Zombi mantarı' İstanbul'da ortaya çıktı
Şikayetvar’dan tatil.com’a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü!
Şikayetvar’dan tatil.com’a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü!
Kulis! Trabzonspor'u bırakan Ahmet Ağaoğlu, AK Parti'den Trabzon milletvekili oluyor
Kulis! Trabzonspor'u bırakan Ahmet Ağaoğlu, AK Parti'den Trabzon milletvekili oluyor
Dul ve yetim aylığı alana 2023 bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?
Dul ve yetim aylığı alana 2023 bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?
Meteoroloji'den ‘sarı’ kodlu uyarı! O ilde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den ‘sarı’ kodlu uyarı! O ilde yaşayanlar dikkat
Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Bakanlıktan zamlı emekli maaşı ve ikramiye açıklaması! Ödeme tarihi belli oldu EYT detayı da var
Bakanlıktan zamlı emekli maaşı ve ikramiye açıklaması! Ödeme tarihi belli oldu EYT detayı da var
Yaşlılık aylığı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi cevabı netleşti
Yaşlılık aylığı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi cevabı netleşti
TFF'den flaş karar! Hakem atamalarındaki kriter kaldırıldı
TFF'den flaş karar! Hakem atamalarındaki kriter kaldırıldı
Rüyada ilişkiye girmek ihtilam olmak (boşalmak) kefaret gerektirir mi?
Rüyada ilişkiye girmek ihtilam olmak (boşalmak) kefaret gerektirir mi?
Anketlerde son durum! AK Parti ve Erdoğan'ın son oy oranını canlı yayında açıklandı
Anketlerde son durum! AK Parti ve Erdoğan'ın son oy oranını canlı yayında açıklandı