Depremzedelere 'Geberin' yazdı, 14 yaşındaki çocuğa ibretlik ceza verildi
Yiğit M. isimli 14 yaşındaki çocuk, depremzedelere sosyal medyadan 'geberin' yazdı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yiğit M.'yi gözaltına aldırdı. Savcılık, pişman olduğunu söyleyen çocuk hakkında ibretlik bir ceza istedi mahkeme de kabul etti.
14 yaşındaki bir çocuğun Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.
Depremzedeler hakkında "Geberin" şeklinde sosyal medyada bir paylaşımda bulunan 14 yaşındaki Yiğit M. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Sabah'ta yer aşan habere göre, depremzedelere yönelttiği vicdansızca paylaşımı sonrası şüpheli genç hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yiğit M., İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek savcılıkta ifade verdi.
Savunmasında söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını dile getiren şüpheli Yiğit M., pişman olduğunu belirtti. Savcılığın konuyla ilgili hazırladığı sevk yazısı ise soruşturmaya damga vurdu.