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65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi yeni karar geldi

65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi yeni karar geldi

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri netleşti Ramazan Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ikramiye ödenecek. Peki devlet tarafından 65 yaş maaşı ödenen vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenir mi?

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Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçime giderken müjdeler de art arda gelmeye devam ediyor. 2018 yılında başlanan dini bayramlar öncesi emekliye ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödemesi bu sene yüzde 85 zamlandı ve 2 bin lira oldu. Nisan ayında emekli hem maaşını hem de bayram ikramiyesini alarak çifte bayram yaşayacak. Peki 65 yaş maaşı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? Bu konu kafaları karıştırdı geçtiğimiz yıllarda yaşlılık maaşı alan vatandaşlara ödeme yapılmıyordu. Fakat bu sene 2023 yılında 65 yaş maaşı yani yaşlılık aylığı alan vatandaşlara da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi ödemesi için başvuruya gerek yok, ödemeler hesaplara bayram öncesi yatırılacak. 

EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malulü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara ikramiye ödenecek.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

65 yaş aylığı ne zaman, nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

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