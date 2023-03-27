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Kasımpaşa'nın yeni hocası Kemal Özdeş oldu! 3'üncü kez göreve getirildi

Kasımpaşa'nın yeni hocası Kemal Özdeş oldu! 3'üncü kez göreve getirildi

Kasımpaşa takımı bir süre önce teknik direktör Selçuk İnan'la yolları ayırmıştı. Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu. Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Kemal Özdeş, 3'üncü kez Kasımpaşa ile söz kesti.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirdi.

Kemal Özdeş daha önce İstanbul temsilcisini 2 kez çalıştırmıştı. 52 yaşındaki teknik adam, Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında da Kasımpaşa'yı çalıştırdı.

Mart 2020'de bu yana takım çalıştırmayan Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı.

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