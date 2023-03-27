Ukrayna duyurdu! Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz ediyor! 3. kez aday olamaz...

Bursa'da DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Akit yazarının "zenginleşen AKP'iler" yazısı olay! 'Helal haram sınırı gözetmeden zenginleşen AKP'liler...'

Emekli maaş ödeme günleri belli oldu tahsis numarasına kim hangi gün alacak?

Dünyada merak konusu olan 'Zombi mantarı' İstanbul'da ortaya çıktı

Şikayetvar’dan tatil.com’a Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülü!

Kulis! Trabzonspor'u bırakan Ahmet Ağaoğlu, AK Parti'den Trabzon milletvekili oluyor

Dul ve yetim aylığı alana 2023 bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek?

Meteoroloji'den ‘sarı’ kodlu uyarı! O ilde yaşayanlar dikkat

Oruçluyken ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı Diyanet cevabı

Bakanlıktan zamlı emekli maaşı ve ikramiye açıklaması! Ödeme tarihi belli oldu EYT detayı da var

Yaşlılık aylığı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi cevabı netleşti