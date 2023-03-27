THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Tel Aviv'de yaşanan politik huzursuzluk kaynaklı protestolar nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

İptal edilen seferlerimiz şu şekildedir:

TK 786 İstanbul-Tel Aviv

TK 787 Tel Aviv-İstanbul

TK 794 İstanbul-Tel Aviv

TK 795 Tel Aviv-İstanbul

TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv

TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen."

İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını açıklamıştı. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un krize çözüm için sunduğu yargı düzenlemesi tasarısı, muhalefet tarafından kabul edilmiş ancak iktidar tarafından reddedilmişti. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar, haftalardır çok sayıda kişinin katılımıyla devam ediyor.

Bakanı görevden alınca yüz binlerce insan sokağa döküldü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Bugün Kudüs'te askerler ve polisler, Netanyahu'nun evinin yakınlarında eylem yapan protestoculara basınçlı suyla müdahale etti.

İsrail Histadrut İşçi Sendikası Başkanı Arnon Bar-David, hükümetin geri adım atmaması halinde, genel greve gidilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

Hayfa ile Aşdod Limanları'nda da faaliyetler durduruldu. McDonald's restoranlar zinciri ise ülke genelinde şubelerini kapatacağını açıkladı.