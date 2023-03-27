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Fenerbahçe, Zenit ile 2 yıllık iş birliği anlaşması yaptı

Fenerbahçe, Zenit ile 2 yıllık iş birliği anlaşması yaptı

Fenerbahçe, Rus kulübü Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık bir proje üzerinden iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarının 2 yıllık bir proje üzerinden anlaşıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvaların organize edilebileceği, Fenerbahçe Akademi için Zenit ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için ve antrenör değişimi ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi yapılabileceği iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fenerbahçemiz ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak özel maçta bir araya gelen Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında önemi bir adıma imza atıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak iş birliğimiz neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek. Bu özel anlaşma çerçevesinde; Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edebilerek, Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapabilecek. Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif işbirliği içinde olacak.

Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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