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Doğu Perinçek ve Erdoğan görüştü! İttifak talebi…

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayınına konuk oldu. Perinçek, konuşmasında Erdoğan ile görüştüğünü ve ittifak talebinde bulunduklarını dile getirdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, canlı yayında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme talep ettiğini ve görüşmenin gerçekleştiğini açıkladı. Doğu Perinçek, Vatan Partisi olarak Cumhur İttifakı’na katılma talepleri olduğunu dile getirdi.

Perinçek, taleplerinin karşılığında ise Cumhur İttifakı’nın tercihinin HÜDA PAR olduğunu kinayeli bir biçimde söyledi. Perinçek ayrıca Erdoğan yönetiminin, NATO’dan çıkmayı savunan Vatan Partisi ile bir araya gelmekten (Amerika’dan) korktuğunu iddia etti.

İşte Doğu Perinçek'in konu ile ilgili açıklamaları:

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