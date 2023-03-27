MetroPOLL Araştırma son anketini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde?

MetroPOLL Araştırma'nın yöneticisi Özer Sencar, Mart ayı bulgularına göre Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 puan önde olduğunu duyurdu.

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14 Mayıs tarihli Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi araştırma şirketleri birbiri ardına anket sonuçlarını paylaşıyor. Anketlerin çoğunda Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu görülürken, AK Parti yönetimi yaptırdıkları son anketlere göre seçimler ikinci tura kalıyor.

Kararsızlar dağıtılmadan 2.5puan önde

MetroPOLL Araştırma'nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından mart ayı anket sonucuna dair bilgi paylaştı. Sencar, 'kararsızlar dağıtılmadan' Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2,5 puan önünde göründüğünü ifade etti. Sencar, anketin örneklemini, tarihini ve diğer detaylarını paylaşmadı.

İşte Özer Sencar'ın o paylaşımı...

Özer Sencar, anketle ilgili şu bilgileri verdi: "Çok fazla sorulan başkanlık seçimine yönelik adayların oy desteği nedir sorusuna cevap olarak kısa bir açıklama verelim. Mart ayı bulgularına göre Kemal Kılıçdaroğlu 2.5 puan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde görülüyor. Kararsızlar dağıtılmadan önce."