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Kerem Kınık kendini kurtarma derdinde! "Ahbab'a çadır satışından haberim yok, sorsalar satmazdım"

Kerem Kınık kendini kurtarma derdinde! "Ahbab'a çadır satışından haberim yok, sorsalar satmazdım"

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Meclis Deprem Araştırma Komisyonuna sunum yaptı. Depremin hemen ardından AHBAB'a çarın satışından haberi olmadığını savunan Kerem Kınık, "Bana sorsalar bunu yapmazdım" diyerek çalışma arkadaşlarını suçladı. İstifa etmeme nedenini de "Kızılay'ın işleri durmasın" diye açıkladı...

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Mecliste kurulan Deprem Araştırma Komisyonunda sunum yaptı. Kınık sorulara verdiği cevaplarda kendini aklamayı çalışma arkadaşlarını suçlamayı seçti. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kınık'a Ahbap derneğine yapılan çadır satışı soruldu. 

Biz başkalarından çadır arıyorken satılmış

Kendisinin ve genel müdürün olaydan haberi olmadığını dile getiren Kınık, "Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük." dedi.

Bana sorsalar bunu yapmazdım

Söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini söyleyen Kınık, "Onlara gidecekti ama deprem olunca Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım." diye konuştu.

Vatandaş bağışıyla yapılan çadır yoktur

Kınık şöyle devam etti: Kamuoyunda oluşan haklı itiraz, Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur nefret objesine dönüştürüldük.

Para ile kan satışı kanuna aykırı

5 yerden maaş aldığı iddialarını da yalanlayan Kınık, kan satışı iddiaları için ise şunları söyledi: "Kan alınıp satılamaz. Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz kanuna aykırıdır."

Bakın Kerem Işık neden istifa etmemiş

Milletvekilleri Kınık'a neden istifa etmediğini de sordu. Kınık, Kızılay'ın tüzüğüne dikkat çekti; "İstifa durumunda tüzük gereği 2 ay içinde genel kurula gidilmesi gerekir. Yönetim kurulunu istifa ederse, idari işlemler durur. 300 bin gönüllümüzün yönetilmesi kaotik duruma yol açar." ifadelerini kullandı.

Ahbab'a satışı önce savundu sonra eleştirdi

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara neden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı. Yaptıkları satışı savunan Kerem Kınık, gelen tepkiler üzerine geri adım atmış ve "Satıştan haberim yok" demişti. Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

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