TEM'de zincirleme kaza! 6 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu Edirne yönünde zincirleme kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonu ve iki aracın karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Silivri TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gazitepe mevkiinde ölümlü zincirleme kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaza nasıl yaşandı?

Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. İstanbulDuysun adlı sosyal medya hesabından kazaya dair görüntüler paylaşıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.