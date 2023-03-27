Ömer dizisi nerede çekiliyor bakın İstanbul'un neresiymiş?

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Ömer, bu akşam yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Netflix'in Shitsel dizisinden uyarlanan dizinin nerede çekildiği de merak ediliyor. Farklı mekanların kullanıldığı dizi İstanbul'un farklı noktalarında çekiliyor.

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Star TV'nin daha ilk bölümden en iddiaları dizileri arasına giren Ömer, her bölümü ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu akşam heyecan dolu bir bölümle seyircisiyle buluşacak olan dizinin nerede çekildiği ise merak ediliyor. Netflix'in Yahudi geleneklerini anlatan Shitsel dizisinden uyarlama olan dizinin oyuncu kadrosu kadar çekimin yapıldığı yerler de ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Ömer ve babasının gittiği camii ve ev çekimlerinin yapıldığı yer.

Ömer dizisi nerede çekiliyor?

Ömer dizisi İstanbul’da çekiliyor. Ömer dizisinin Camii sahneleri Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Camii ve yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Camii'de çekiliyor.

İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Ömer dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Ömer dizisi oyuncuları kimler?

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

Ömer 10. bölümde neler olacak?

Ömer, Nisa’yı restoranda gören Tahir’in öfkesinin önüne geçmeye çalışken olayları bu noktaya getirdiği için Gamze’yi suçlar. Nisa hakkındaki gerçekleri söyleyemeyen Gamze ve Ömer arasındaki imkansızlık giderek büyüyecektir.

Hakan'ın terk edip gittiğini ve çalışmak zorunda olduğunu ailesine söyleyemeyen Nisa, onların gözündeki güveni kaybetmenin acısını yaşar. Nisa'nın Gamze’den uzak durmasını isteyen Tahir ise çareyi Nisa'yı taşınmaya zorlamakta bulur.

Süreyya’ya haksızlık ettiğinin farkına varan Ömer, onun gönlünü alır ve birlikte gelinlik bakmaya giderler. Süreyya, evlilik heyecanını doyasıyla yaşarken Tuna'dan gelen ani bir haberle sarsılır. Ömer’in bir kez daha kendisi yerine Gamze’yi seçmesi Süreyya’nın daha ciddi bir karar almasına yol açar. Karşısında kararlı bir Süreyya gören Ömer için artık bir seçim yapmak kaçınılmazdır.