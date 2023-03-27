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Ömer dizisindeki sulu göz Emine gerçekte kim oynuyor, kaç yaşında?

Ömer dizisindeki sulu göz Emine gerçekte kim oynuyor, kaç yaşında?

Star TV'nin yeni dizisi Ömer bu akşam 10. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Shitsel dizisinden uyarlama olan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki sulu gözlü halleri ile seyirciyi de ağlatan Emine karakterine kim hayat veriyor? Ömer dizisinki Emine gerçek ismi ne?

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Ömer dizisi daha ilk bölümden Star TV'nin en çok seyredilen dizilerinden biri oldu. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de seyiriciyi ekran başına kilitleyen Ömer, Netflix'in Shitsel dizisinden uyarlama. Bu akşam 10. bölümü ile ekrana gelecek olan dizideki Emine karakteri de ilgiyle takip ediliyor. Emine karakterine genç oyuncu Çağla Naz Kargı hayat veriyor. Daha önce Emanet, Bizim Hikaye gibi dizilerde de rol alan Çağla Naz Kargı 17 yaşında. 

Çağla Naz Kargı kimdir?

Ömer dizisinde Emine karakterini Çağla Naz Kargı oynuyor. Çağla Naz Kargı 17 yaşındadır.

Kargı, ilk ekran macerasına reklam filmiyle başladı. İlk oyunculuk deneyimi ise Bizim Hikaye oldu. Buradaki performansıyla da büyük beğeni toplayan Çağla Naz Kargı, peş peşe birçok projede yer aldı.

Oynadığı diziler hangisi?

Bizim Hikaye,

Emanet,

Dede Korkut,

Muhteşem Yüzyıl: Kösem,

Adı Efsane,

Ömer

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