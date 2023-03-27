Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da yeni afet konutları temel atma törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan'a buruk girdik. Asrın felaketinde kaybettiğimiz 50 binin üzerinde kaybettiğimiz insanlarımızın acısı yüreğimizde. Kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet diliyorum. Hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak.

İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma çalışması aldı.

Adıyaman başta olmak üzere hasar alan illerimizin tamamında konteynerlerin tamamını 100 bine çıkaracağız.

319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz

Ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde olan yapıda 97 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz.

Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz.

4431'i Adıyaman'da olmak üzere 22467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün temelini atıyoruz.

Adıyaman'da ilk evim için 2250 konutun hak sahiplerini kura ile belirledik. Her depremzede aileye 10'ar bin lira, yakınları vefat edenlere 100'er bin lira, taşınma yardımı için 15 bin lira ödüyoruz. Kira yardımı için de 3 bin ila 5 bin lira arasında ödeme yapıyoruz.

Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşımıza 100 binlerce liraya varan maddi desteği sağlıyoruz. Diğer afetlerde konutların 3'te biri bedelle verdik. Cüzi bir rakamla başlıyor, daha da az bir miktara düşüyor.

Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme sabit kalıyor. Peşin kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor.

Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı?

Süreç içinde yapılan ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını hibe seviyesinde bir usülle teslim ediyor.

Birilerinin milletin ne yaşadığından devletin ne yaptığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Bunlar bu hususta da yalan beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. bir şey anlatmaya gerek var mı. Yine yalan yanlış haberlerle, biz geleceğiz diyor her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Adıyaman'a ulaştılar mı. AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren buradalar.

1 yıl içerisinde teslim etmekte kararlıyız

Yıllardır canhıraş şekilde çalışan bakanlarımız kurumlarımızın emeklerini hiçe sayanları milletimizin takdirine bırakıyorum. bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. Bugün temeli atıyoruz. 1 yıl içerisinde teslim etmekte kararlıyız.

Dünyada bu kadar kısa sürede büyük konut inşası ancak bizim birikimimiz azmimizle mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşananları hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Van Elazığ Malatya İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir.

Yangınları yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşümden faydalanan vatandaşımız bunun şahididir. Nissibi Köprüsü bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağlamadık mı. Bunları yapan irade bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan huzur bulmayacağız.

En güzel cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz

Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz adımlar sayesinde Adıyaman'ın da önünde yeni bir dönem açılmıştır. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir, ama hayalleri yıkmaya ne 7,7 ne 7,6 sarsıntıların gücü yetebilir. Milletvekilimiz Yakup kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Her bir insanımıza borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Bu coğrafyada her günümüz afetlerle geçmiştir. Nice sınamalara maruz kaldık. Terörle mücadelede başarılı olduk mu. Bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü, gömmeye devam edecek. Bay Kemal PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Seçime hazırlanıyor mu? Bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz.