BIST 5.056
DOLAR 19,09
EURO 20,60
ALTIN 1.194,75
HABER /  EKONOMİ

Şikayet yağmıştı! Et ve Süt Kurumu taklitçileri şimdi yandı

Şikayet yağmıştı! Et ve Süt Kurumu taklitçileri şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, kendisini Et ve Süt Kurumu (ESK) gibi tanıtan kasap işletmelerine yönelik inceleme ve denetim başlattı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse Bakanlığa ulaşan başvurularda, bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il/ilçe adı" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan ESK'nin, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, ESK'nin itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıkça konuya ilişkin yapılan inceleme ve araştırmalar kapsamında, ülkede muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğuna ilişkin tespitlerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"81 ildeki Ticaret il müdürlüklerine bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilmesi talimatı verilmiştir. Bu kapsamda, Ticaret il müdürlükleri ile bulundukları il ve ilçe ekiplerince halihazırda gerçekleştirilen denetimler neticesinde tüketicilerin güvenini istismar eden ifade ve görsellerle satış ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiği düşünülen 29 adet işletmeye ilişkin olarak Reklam Kurulunun nisan ayında yapılacak toplantısında karar verilmesi beklenmektedir. Sonuç olarak, tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu tanıtımlar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte, gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle incelenmektedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Takas yoluyla aldığı yeni otomobili 10 dakika sonra yanarak kül oldu
Takas yoluyla aldığı yeni otomobili 10 dakika sonra yanarak kül oldu
Haktan Zavlak Ömer kadrosuna girdi psikopat halleri tam not aldı
Haktan Zavlak Ömer kadrosuna girdi psikopat halleri tam not aldı
Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Teröriste madalya kabul edilemez...
Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! Teröriste madalya kabul edilemez...
Ömer dizisindeki sulu göz Emine gerçekte kim oynuyor, kaç yaşında?
Ömer dizisindeki sulu göz Emine gerçekte kim oynuyor, kaç yaşında?
MetroPOLL Araştırma son anketini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde?
MetroPOLL Araştırma son anketini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde?
Kerem Kınık kendini kurtarma derdinde! "Ahbab'a çadır satışından haberim yok, sorsalar satmazdım"
Kerem Kınık kendini kurtarma derdinde! "Ahbab'a çadır satışından haberim yok, sorsalar satmazdım"
Ömer dizisi nerede çekiliyor bakın İstanbul'un neresiymiş?
Ömer dizisi nerede çekiliyor bakın İstanbul'un neresiymiş?
TEM'de zincirleme kaza! 6 kişi hayatını kaybetti yaralılar var
TEM'de zincirleme kaza! 6 kişi hayatını kaybetti yaralılar var
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez defteri kapandı
Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez defteri kapandı
Doğu Perinçek ve Erdoğan görüştü! İttifak talebi…
Doğu Perinçek ve Erdoğan görüştü! İttifak talebi…
65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi yeni karar geldi
65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenecek mi yeni karar geldi
Fenerbahçe, Zenit ile 2 yıllık iş birliği anlaşması yaptı
Fenerbahçe, Zenit ile 2 yıllık iş birliği anlaşması yaptı