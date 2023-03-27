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Takas yoluyla aldığı yeni otomobili 10 dakika sonra yanarak kül oldu

Takas yoluyla aldığı yeni otomobili 10 dakika sonra yanarak kül oldu

TEKİRDAĞ'da bir vatandaşın kendi aracını ve 40 bin lira vererek takas yoluyla aldığı otomobil yanarak kül oldu. Takastan 10 dakika sonra yeni aracı kullanılamaz hale gelen adam büyük üzüntü yaşadı.

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Olay, Kazımiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri Nefes Park mevkiinde meydana geldi. Bahattin Benek, bir galeriden ikinci el aldığı LPG’li otomobili teslim alıp plaka çıkarmak için yola çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi.

Şoke olan adam, alev topuna dönen araçtan atlayarak yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle aracın içi ve motor kısmı hurdaya döndü.

"Çok üzgünüm"

Aracını yaklaşık 10 dakika önce aldığını ve yanması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Hatip Mahallesi sakini Bahattin Benek, “İlçedeki bir galeriye gidip 140 bin lira değer biçilen bir otomobile karşılık kendi aracımı takas ettim. Takas ettiğim aracımın üzerine de bankadan krediyle çekip 40 bin lira para ekledim. Yolda giderken araç bir anda duman çıkarmaya başladı ve hemen araçtan indim. Neden yandı, bilmiyorum, çok üzgünüm” diye konuştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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