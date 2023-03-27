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Haktan Zavlak Ömer kadrosuna girdi psikopat halleri tam not aldı

Haktan Zavlak Ömer kadrosuna girdi psikopat halleri tam not aldı

Star TV'nin yeni dizisi Ömer bu akşam 10. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Shitsel dizisinden uyarlama olan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Peki psikopat halleri ile karakter oyunculuğunu konuşturan dizinin Yaman'i Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında?

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Star TV’nin sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna genç oyuncu Haktan Zavlak asi Yaman karakteri ile katıldı. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV’nin dizisi 'Ömer'e genç oyuncu Haktan Zavlak dahil oldu.

Haktan Zavlak, Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.

Sert mizacıyla dikkat çeken Yaman, okulda çıkardığı kavga sonrası Emine’yle konuşmak ister. Emine başta karşı çıksa da Yaman’ın söyledikleri karşısında şaşkına döner.

Haktan Zavlak kimdir?

Genç oyuncu Ahmet Haktan Zavlak dahil oldu. Zavlak, dizide Yaman rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hayatı zorluklarla dolu olan Yaman,bir yandan bu zorluklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da içindeki öfkeyi dizginlemeye çalışır.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Haktan Zavlak, reklam ve dizi film oyuncusudur. 178 cm boyunda ve 65 kg'dır. Oyunculuk eğitimlerine devam eden Haktan Zavlak, ilk dizi deneyimini Bir Aile Hikayesi dizisi ile yaşamıştı.

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