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İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz ediyor! 3. kez aday olamaz...

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz ediyor! 3. kez aday olamaz...

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz edeceğini açıkladı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı gerekçesiyle YSK'ya başvuracaklarını duyurdu.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündem ile ilgili açıklamalarda bulunurken Erdoğan'ın yapacağı üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya itiraz edeceklerini açıkladı. Kürşat Zorlu şunları söyledi:

- Milletimizin huzurunda şu gerçeğin altını çizelim. Miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı devletin hizmetlerini kullanarak miting tarzında temel atma törenleri yapıyor.

- Bu bakanlar bütün devletin imkanını kullanıyor. Evet Cumhurbaşkanı ancak partili bir Cumhurbaşkanı. Getirdikleri ucube sistemin bile kabul edemeyeceği bir şey bu. Parlamenter sistemi yeniden güçlendirerek getireceğiz.

Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı...

- Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için bugün YSK'ya itirazda bulunacağız.  Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde partimizin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapsamlı bir dilekçe ile YSK'ya başvuracak. Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz, yarışın galibi biz olacağız.

- Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçimin meşruiyet sorunu yaratmaması adına sonuçlandırılması gereken süreçlerin tamamlanması adına başvurumuzu yapıyoruz. Herkes gibi neticeyi göreceğiz ve seçim sürecini işleteceğiz.

Erdoğan'ın adaylık tartışması nedir?

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya aykırı olduğunu dile getiriyor. Anayasada bir kimsenin en fazla iki kere seçilebileceğine yönelik maddeye vurgu yapan muhalefet partileri ve bazı STK'lar Erdoğan'ın adaylığına itiraz ediyor.  İktidar cephesi ise Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde geçildikten sonra "sayacın sıfırlandığını", Erdoğan'ın sistem değişikliği sonrası 2. kez aday olduğunu savunuyor. 

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