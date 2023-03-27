Stefan Kuntz'dan Abdulkerim Bardakcı açıklaması: Dün oynamasına şaşırdım

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Hırvatistan'la oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oruçlu oyuncuları kadroya almıyor" iddialarına cevap verirken, Milli Takım kadrosundan baş ağrısı nedeniyle çıkarıldıktan sonra Galatasaray'ın Karadağ maçında süre alan Abdulkerim Bardakcı hakkında da konuştu.

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Alman teknik adamın açıklamaları şöyle:

"Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık."

"Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi"

"Karşımızdaki rakip, Hırvatistan, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz"

"Kasım ayında da 3'lü sistemle oynadık"

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklılık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."

"Ben Ramazan'a saygı duyuyorum"

"Ramazan ayına saygı duyuyorum. Kesinlikle bu nedenle oyuncuları kadroya alıp almama gibi bir şey yok. Bunlar tamamen dedikodu. Bütün kararlarımızı oyuncuların performanslarına göre veriyoruz."

"Aslında bu soru beni biraz düşündürüyor. Bu tarz durumların, bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim işimizi hem de sizin işinizi ne kadar zorlaştırdığını gösteren bir durum. Bu yüzde yüz bir yalandır! Ama Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Aynı zamanda Hırvat basın mensubundan da sorulan bir soru. Bizler, şu konu hakkında çok iyi düşünmemiz gerekiyor; bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alanlar ile nasıl bir iletişim halinde olmamız gerekli? Bu hem bizim hem de sizim için daha iyi."

Abdülkerim Bardakcı sorusuna cevap

"Abdülkerim Bardakcı, kampta ilk 4 günün 3 gününü hastanede geçirdi. Tedavi olduğu uzman doktor bize bir rapor gönderdi. O raporda da yaklaşık iki haftalık tedavi süreci olacağı ve oyuncunun dinlenmesi gerektiği yazıyordu. Böylesine net bir rapor aldığınız zaman uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda oyuncular da kulüpler için önemli. Böyle bir rapor varsa biz oyuncuları riske atamayız. Dün oynamasına şaşırdım. Oynayabilecek seviyedeyse burada olması sağlansaydı daha iyi olurdu."