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Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Asrın felaketinin yaşandığı kentte, saat 17.35'te derinliği 8 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, art arda 7.7 ve 7.6'lık iki sarsıntı yaşandı.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen büyük deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde çalışmalar devam ederken, hissedilir düzeyde artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.

Son olarak tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

4.5 büyüklüğünde artçı yaşandı

AFAD'dan edinilen bilgiye göre kentte, saat 17.35'te yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssü olarak Göksun ilçesini işaret etti.

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