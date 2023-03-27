Fenerbahçe, İsmail'in transferinde rekor bedel isteyecek

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Abone ol

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle yıldızını parlatan İsmail Yüksek, performansıyla büyük takdir topladı. Avrupa'da birçok talibi bulanan milli futbolcu için sarı-lacivertliler kapıyı yüksekten açacak.

20 milyon euro bonservis...

Avrupa'dan 2 kulüp, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerin bu kulüplerden 20 milyon euro bonservis istediği iddia edildi. Başarılı oyuncu için yakın zamanda resmi tekliflerin geleceği düşünülüyor.

Büyük çıkış yakaladı

Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 4 Milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yaptı. Bu müsabakalardaki mücadeleci yapısıyla taraftarından geçer not alan İsmail, tabelaya ise 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. İsmail Yüksek bu sezon ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.