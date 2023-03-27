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Fenerbahçe, İsmail'in transferinde rekor bedel isteyecek

Fenerbahçe, İsmail'in transferinde rekor bedel isteyecek

Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle yıldızını parlatan İsmail Yüksek, performansıyla büyük takdir topladı. Avrupa'da birçok talibi bulanan milli futbolcu için sarı-lacivertliler kapıyı yüksekten açacak.

20 milyon euro bonservis...

Avrupa'dan 2 kulüp, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerin bu kulüplerden 20 milyon euro bonservis istediği iddia edildi. Başarılı oyuncu için yakın zamanda resmi tekliflerin geleceği düşünülüyor.

Büyük çıkış yakaladı

Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 4 Milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev yaptı. Bu müsabakalardaki mücadeleci yapısıyla taraftarından geçer not alan İsmail, tabelaya ise 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. İsmail Yüksek bu sezon ortaya koyduğu performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

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