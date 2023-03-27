BIST 4.998
DOLAR 19,09
EURO 20,62
ALTIN 1.201,04
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye için tarih verdi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye için tarih verdi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye'ye geliyor. Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan Tesla Türkiye'ye geleceği tarihi paylaştı.

Abone ol

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi Tesla Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye giriş yapacağını 2022 yılının sonlarına doğru dile getiren, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, bugün Instagram'dan tarih verdi.

Tesla, resmi satışlar için tarih verdi

Epeyce bir süredir Türkiye’de araç satışına başlaması beklenen Tesla'dan şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. 

Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. Şirketin 4 Nisan tarihinde Türkiye’de resmi olarak satışlara başlaması bekleniyor.

Tesla'nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla'nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.

Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen Tesla, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle ülkemizde yer alacak. Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP binasında bombacı terörist! Kana bulayacaktı
HDP binasında bombacı terörist! Kana bulayacaktı
Halkın sokağa indiği İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan geri adım!
Halkın sokağa indiği İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan geri adım!
YSK’da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Türkiye seçime 4 adayla gidiyor
YSK’da 100 bin imza maratonu tamamlandı! Türkiye seçime 4 adayla gidiyor
AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Utanç vericidir!
AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Utanç vericidir!
Trabzonspor sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edecek
Trabzonspor sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edecek
Avrupa'yı korku sardı: Fatura kaygısı başladı
Avrupa'yı korku sardı: Fatura kaygısı başladı
Fenerbahçe, İsmail'in transferinde rekor bedel isteyecek
Fenerbahçe, İsmail'in transferinde rekor bedel isteyecek
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı
Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız
Erdoğan: Her bir vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturacağız
Almanya'da on binler sokaklara indi! Ülkede ulaşım durdu
Almanya'da on binler sokaklara indi! Ülkede ulaşım durdu
Stefan Kuntz oruç tutanları yedek mi bıraktı?
Stefan Kuntz oruç tutanları yedek mi bıraktı?
Stefan Kuntz'dan Abdulkerim Bardakcı açıklaması: Dün oynamasına şaşırdım
Stefan Kuntz'dan Abdulkerim Bardakcı açıklaması: Dün oynamasına şaşırdım