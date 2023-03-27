ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye için tarih verdi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Türkiye'ye geliyor. Resmi Instagram hesabından paylaşım yapan Tesla Türkiye'ye geleceği tarihi paylaştı.

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Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi Tesla Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye giriş yapacağını 2022 yılının sonlarına doğru dile getiren, Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, bugün Instagram'dan tarih verdi.

Tesla, resmi satışlar için tarih verdi

Epeyce bir süredir Türkiye’de araç satışına başlaması beklenen Tesla'dan şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. Şirketin 4 Nisan tarihinde Türkiye’de resmi olarak satışlara başlaması bekleniyor.

Tesla'nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla'nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.

Supercharger şarj istasyonları ile ülkemizde resmi olarak faaliyete geçen Tesla, yakın zamanda elektrikli otomobilleriyle ülkemizde yer alacak. Şirketin ilk etapta Model 3 ve Model Y ile daha küçük otomobillerini Türkiye piyasasına çıkarması bekleniyor.