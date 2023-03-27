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AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Utanç vericidir!

AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Utanç vericidir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Senatosu'nda YPG'li teröristlerin ağırlanmasına, "Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının, Fransa Senatosunda ağırlanmasına ve teröristlere madalya verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

Terör Örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz.

Fransa Senatosu’nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir.

PKK yandaşları yakın bir zamanda Fransa’da da kamu düzenini tehdit ederek güvenlik güçlerine saldırmış ve polis araçlarını tahrip etmişlerdi. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır.

Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir.

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