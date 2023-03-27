Halkın sokağa indiği İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan geri adım!

Sokakların savaş alanına döndüğü İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu sonunda geri adım attı. Protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu hakkındaki görüşmeler meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendi.

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İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmasının ardından ülkede tansiyon yükseldi. On binlerce İsrailli sokağa indi, olaylar çıktı. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açtı.

Haftalardır devam eden eylemlerde protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerilim, Savunma Bakanı Gallant'ın Başbakan Netanyahu tarafından görevden alınmasıyla had safhaya ulaştı. İsrail sokakları savaş alanına döndü.

Yargı reformu ertelendi

Her geçen dakika şiddetlenen protestolar nedeniyle Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail'de 13 haftadır protestolara neden olan tartışmalı yargı reformu hakkındaki görüşmelerin meclisin bir sonraki yasama dönemine kadar ertelendiği duyuruldu.

Bir sonraki oturumda yeniden meclis'e sunulacak

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, yargı reformu ile ilgili görüşmelerin gelecek ayki Hamursuz Bayramı tatilinden sonraki meclis oturumuna kadar askıya alındığı ifade edilerek, "reformun diyalog yoluyla meclisten geçirilmesi" için bir sonraki oturumda yeniden meclise sunulacağı aktarıldı.

"Ulusal muhafız birimi kurulacak"

İsrail basınında yer alan haberlerde, Ben Gvir'in yargı reformu ile ilgili görüşmelerin askıya alınmasını destekleyeceği ve karşılığında Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın kontrolünde bir "ulusal muhafız birimi" kurulacağı belirtildi. İsrail meclisindeki bir sonraki yasama dönemi 30 Nisan-30 Temmuz tarihleri arasında olacak.

On binlerce kişi grev kararı almıştı

İsrail'de dün Başbakan Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformuna karşı çıkan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından halk yeniden sokaklara dökülmüş, aralarında İsrail'in en büyük işçi sendikası Hastadrut, üniversiteler, avukatlar, hastane ve sağlık çalışanlarının bulunduğu çok sayıda meslek grubu ve çalışan grev kararı almıştı.

Havalimanında seferler durmuştu

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı çalışanlarının da greve katılması ile havalimanında seferler durdurulmuştu. İsrail basınında yer alan haberlerde ayrıca, dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da tartışmalı yargı reformuna karşı düzenlenen grevlere destek verdiği ifade edilmişti.

Tepki çeken yargı reformu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD ve çok sayıda ülkenin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reform çerçevesindeki "başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasa tasarısı" geçtiğimiz günlerde Mecliste yapılan oylamada kabul edilmişti.