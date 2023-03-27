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Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı

NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı.

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Macaristan Ulusal Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı. NATO üyesi 29 ülkenin meclislerinden onay alan Finlandiya, bugün de Macar meclisinden gereken desteği aldı. Macaristan Ulusal Meclisinde Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği 6’ya karşı 182 oyla mecliste kabul edildi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmek için son olarak TBMM'den onay alması gerekiyor.

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