Muharrem İnce'den CHP'nin 'adaylıktan çekil' çağrısına dikkat çeken yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekil çağrılarına "Madem yüzde 60’sınız ben olursam o zaman yüzde 58’le alın." diye cevap verdi. CHP'nin kendisine yönelik tavrını eleştiren İnce, "Davutoğlu’na, Babacan’a gösterdikleri saygıyı CHP’nin çocuğu olan bana göstermiyorlar." dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi yönündeki çağrılar linç kampanyasına dönüştü.

Hakaretlerin ardı arkası kesilmedi, sosyal medyada hedef tahtası olan İnce, eleştirilere yanıt verdi eski partisine sitem etti, Kılıçdaroğlu ile "müzakereye açığım' dedi.

"Madem yüzde 60’sınız ben olursam o zaman yüzde 58’le alın"

İnce, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. İnce, adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya, şu yanıtı verdi:

"Solun 1994’teki yerel seçimlerinden bir travması var. İstanbul seçimlerinde Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici birbirine yakın oylar aldılar. Erdoğan aradan sıyrıldı, yüzde 25 oyla seçimi kazandı. Ama o yerel seçimdi, bu genel seçim. O futbol maçıydı, bu basket maçı. Birbirine karıştırmamak lazım. Bu bir. İkincisi ise diyorlar ki Millet İttifakı yüzde 60 alıyor. Bana da yüzde 2-3 veriyorlar. Madem yüzde 60’sınız ben olursam o zaman yüzde 58’le alın.

Üçüncüsü ise Gültekin Uysal’a Temel Karamollaoğlu’na gösterdikleri ilgiyi Davutoğlu’na, Babacan’a gösterdikleri saygıyı CHP’nin çocuğu olan bana göstermiyorlar.

Ben bu iktidardan memnun değilim ama sizden de memnun değilim. Kardeşim ben siyaset yapmak istiyorum. Peki neden çekileyim siz adayınıza güvenmiyor musunuz? Demokratik bi hak değil mi?

Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bakanlık önerisi olursa...

Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım."

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