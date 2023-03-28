Yer bilimci Naci Görür'den yeni İstanbul depremi uyarısı 'acil bir öneri deyip paylaştı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından İstanbul için yeni bir uyarı daha yaptı. Görür, "Boş binaların tümünü kayıt altına alıp devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır" dedi.

Abone ol

Yer bilimci ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki yapıların deprem dönüşümü için acil bir öneri sundu. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda binaların güçlendirilmesi için önce acil olarak insanların can güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum" diyen Prof. Naci Görür "HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum: İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90,000. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum." ifadelerine yer verdi.

"Can güvenliği her şeyin önündedir"

Görür "Onun için DEVLET İstanbul’da deprem güçlü ve BOŞ binaların tümünü kayıt altına alıp DEVLET olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır. İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra belediye ve vatandaşlarla el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir. Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın CAN GÜVENLİĞİ HERŞEYİN ÖNÜNDEDİR. Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların TALEBİDİR, sevgiyle." dedi.