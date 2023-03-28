CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti Hakan Bey az kaldı

CHP'den milletvekili aday adayı olan Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sosyal medyadan yazdığı mesaj tepki çekti. Yavuz kendisine yönelik eleştirilere "Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı, ben de geldim" diye cevap verdi.

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Diyanet'teki görevinden ihraç edilen ve söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Fatma Yavuz CHP'den İstanbul'da aday adayı olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyadan bir video paylaşan Yavuz'un, videonun altında FETÖ firarisi Hakan Şükür'le yazışmaları ise gündem oldu.

Aday adaylığı duyurusuna, "Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız... Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz." notunu düşen Yavuz'a bir cevap da ABD'de de yaşayan FETÖ'cü Hakan Şükür'den yanıt geldi.

Hakan Şükür: Çok duygulanarak izledim

FETÖ firarisi Şükür, Yavuz'un paylaşımına, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece." sözleriyle karşılık verdi.

"Hakan Bey az kaldı"

Hakan Şükür'ün paylaşımına yanıt veren Yavuz, "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek." ifadelerini kullandı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

"Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı, ben de geldim"

CHP'li bazı hesaplar tarafından da aday adayı olması eleştirilen Yavuz, hakkında yazılanlara da, "CHP'nin kapısından ilk defa girmiş birinin aday adayı olması da ne demek Fatma? Cevap: Kemal Kılıçdaroğlu çağırdı, ben de geldim." yanıtını verdi.

Fatma Yavuz kim?

Yapmış olduğu aykırı çıkışlar nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla buradaki görevinden alınmıştı.

Alkol servisi yaptı

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Fatma Yavuz'un düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık. Çünkü yaşam tarzına saygı lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir" demişti.

Sözde soykırıma destek çıktı

Bir yandan Türk olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Ermeni kökenli Yavuz, sözde Ermeni soykırımına destek veren paylaşımlarda bulundu.

Atatürk'ten nefret ettiğini sık sık söyleyen Yavuz, katıldığı bir Youteba programında "LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum" demişti.