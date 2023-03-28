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28 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi

28 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi

Devlet tarafından evinde ağır hasta, engelli ya da yaşlılara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı 28 Mart Salı günü hangi illerde yattı sorusu belli oldu. 4.337 lira olan 28 Mart evde bakım maaşları toplamda 65 ilde yattı.

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Evinde ağır hasta, yatalak yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan kişilere her ay devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 28 Mart Salı günü de hesaplara yatmaya devam ediyor. Bugün itibariyle toplam 65 ilde evde bakım maaşları hesaplara yattı. Peki birçok vatandaş merak ediyor evde bakım maaşı almak için nereye, nasıl başvuru yapmak gerekir? 

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

28 Mart evde bakım maaşı yatan iller

1- İstanbul

2- İzmir

3- Tokat

4- Nevşehir 

5- Bolu 

6- Kocaeli 

7- Sivas 

8- Kayseri 

9- Tekirdağ 

10- Mersin 

11- Kırşehir 

12- Antalya 

13- Amasya 

14- Kahramanmaraş 

15- Sakarya 

16- Isparta 

17- Mardin 

18- Samsun 

19- Şanlıurfa 

20- Bursa 

21- Van 

22- Rize 

23- Adana 

24- Hatay 

25- Gaziantep 

26- Tunceli 

27- Aksaray 

28- Malatya 

29- Ankara 

30- Balıkesir 

31- Aydın 

32- Konya 

33- Erzincan 

34- Afyonkarahisar 

35- Niğde 

36- Sinop 

37- Eskişehir 

38- Adıyaman 

39- Muğla 

40- Osmaniye 

41- Çanakkale 

42- Zonguldak 

43- Edirne 

44- Erzurum 

45- Kırklareli 

46- Kütahya 

47- Denizli 

48- Gümüşhane

49- Yozgat 

50- Kars 

51- Yalova 

52- Ardahan 

53- Düzce 

54- Diyarbakır 

55- Siirt 

56- Kırıkkale 

57- Manisa 

58- Bartın 

59- Uşak 

60- Bilecik 

61- Burdur 

62- Çorum

EVDE BAKIM MAAŞIBAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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