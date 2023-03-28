Akaryakıta zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları 28 Mart 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?

Benzin ve motorin fiyatlarına bir indirim bir zam geliyor. 28 Mart 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Son olarak motorine 81 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bugünden itibaren benzin fiyatları yükseldi.

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28 Mart 2023 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? diye araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta motorine peş peşe gelen indirimler sonrası 81 kuruş zam gelmişti. Bugün de benzine zam geldi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı. Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.

Yılbaşındaki seviyeye çıktı

Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı. Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.