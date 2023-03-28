Sinan Oğan kimdir aslen nereli Kürt ve HDP sözleri olay oldu

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 100 bin imzayı toplayarak 4. Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın hayatı da merak edildi. ATA İttifakı adayı olan Sinan Oğan Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu, aslen Iğdırlı ve 55 yaşında. Gökçen Oğan ile evli olan Sinan Oğan'ın Zeynep adından bir kızı, Göktürk adında bir de oğlu var.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanını seçecek. 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı olan isimlerden biri de Sinan Oğan oldu. ATA İttifakının adayı olan Sinan Oğan adaylığı sonrasında hayatı ile de merak konusu oldu. Azerbaycan Türk'ü olarak dünyaya gelen Sinan Oğan aslen Iğdırlı ve 55 yaşında. Iğdır'da büyüdüm, komşularım arkadaşlarım Kürttü hiç bir sorun yaşamadık bu nedenle Kürt sorununu kabul etmiyorum diyen Sinan Oğan, katıldığı bir programda HDP ile görüşmem diyerek kapıları kapatmıştı. Zaman zaman açıklamaları ile dikkat çeken Sinan Oğan evlidir, eşi ise Gökçen Oğan'dır. Sinan Oğan'ın bir kızı bir de oğlu vardır.

Sinan Oğan kimdir?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967 tarihinde Azerbaycan Türkü bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır.

Sinan Oğan eşi ve çocukları ile birlikte

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından aday gösterildi.