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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşme saat 16.10 sıralarında başladı.  Erdoğan'ın Erbakan ile görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü.

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