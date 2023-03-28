Sağanak, kar, fırtına... 54 şehre kritik uyarı! Meteoroloji o listeyi paylaştı: İstanbul, İzmir, Ankara...
28 Mart hava durumunun ayrıntıları belli oldu. Meteoroloji verilerine göre bugün Doğu ve Güney Doğu hariç yurdun tamamında yağış bekleniyor. Yağışların sağanak, kuvvetli sağanak ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Meteoroloji 54 kente 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Uzmanlardan yeni kar açıklamaları da geldi... İşte haberin devamı...
Meteoroloji'den 28 Mart uyarısı! Balkanlardan yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasının çarşamba ve perşembe günleri yurdun büyük bölümünde kar yağışına neden olacağı Meteoroloji ve uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Meteoroloji bugün ise (28 Mart hava durumu) 54 kente uyarı yaptı. Söz konusu şehirlerde fırtına, sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Kerem Ökten ve Orhan Şen'den yeni kar açıklamaları geldi. İşte detaylar...
Meteoroloji raporuna göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar buralarda kuvvetli
Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Maraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Fırtına uyarısı: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.