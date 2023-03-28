Seçim görevlisi olma şartları belli oldu YSK tam listeyi yayınladı

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimlere artık 2 aydan az bir zaman kala seçimde görevli olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırmaya başladı. YSK seçim görevlisi şartlarını belirledi. En önemli şartlardan biri 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak ve hiçbir siyasi partiye üye olmamak.

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Nefesler tutuldu, Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek ve cumhurbaşkanını seçecek. Seçim heyecanın herkesi sardığı bu günlerde heyecana ortak olmak için seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar seçim görevlisi olma şartlarını ve nereye başvuru yapılır sorularına yanıt arıyor. YSK seçim görevlisi şartlarını açıkladı. Buna göre başvuruda bulunacak kişiler 18 yaşında büyük olmalı ve TC vatandaşı olmalı. Ayrıca hiçbir siyasi partiye üye olmaması da gerekli. Peki 2023 yılında seçim görevli ücretleri ne kadar olacak? Bu konuda henüz net bir açıklama yok fakat YSK ilerleyen günlerde bu konuda resmi bir açıklama yapacak. 2023 seçim görevli ücretleri ise resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının hesaplara yatmaya, ödenmeye başlayacak.

Sandık görevlisi olma şartları

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Sandık görevlisi başvurusu şekilleri

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim Sandık Görevlisi başvuru yapılabilmektedir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden birkaç ay içinde açılır. İki çeşit sandık görevlisinden ilki, sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından belirlenir.

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

2019 yılında seçim görevli ücretleri kaç paraydı?

Sandık başkanı: 124,00 TL

sandık üyesi: 115,00 TL

Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL