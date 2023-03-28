En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu! Şimdi gözler promosyonda artış olacak mı?

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklilerde banka promosyonunun da artırılması yönünde beklenti oluşturdu.Bankaların, ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği yönündeki açıklamasının ardından, yasal düzenleme için TBMM'de başlayan süreç devam ediyor.

Yaklaşık 8,8 milyon emekliyi etkileyen karar, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı promosyon miktarını da yakından ilgilendiriyor.

İlerleyen günlerde artış bekleniyor

Mevcut koşullarda emeklilere üç yıllığına 4 bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen miktarlarda promosyon ödemesi yapan bankalar, emeklileri kendi müşterileri yapabilmek için çeşitli avantajlar da sunuyor.

En düşük aylık tutarının 7 bin 500 liraya yükselmesinin ardından milyonlarca emekli gözünü banka promosyonunda yapılacak artışa çevirdi.

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara kredi imkanları sunan bankaların, emekli aylıklarındaki artışa paralel olarak ilerleyen günlerde promosyon tutarlarını arttırması bekleniyor.