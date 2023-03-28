Fransa'da teröristlere 'onur madalyası' verilmesine MSB'den tepki

Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde temsilcilerinin Fransa parlamentosunda ağırlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" denildi.

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Fransa Parlamentosu'nda YPG'li teröristlerin ağırlanması ve onur madalyası verilmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır" denildi.

Bakanlık açıklamasının tamamı şöyle:

"Örgütlerine Karşı Mücadelesine aralıksız devam edecektir. NATO üyesi Fransa’nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür.

Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO’nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, her hâlükârda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."