Adliye önünde koca dehşeti! Boşanmak istediği eşini silahla vurdu

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde iki çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

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Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde A.T. isimli 2 çocuk annesi kadın ile boşanmak istediği eşi E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. yanında bulunan silahla eşini yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın yere yığılırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.T.’nin boşanmak istemediği öne sürülürken, yaralı A.T.’nin yanında bulunan iki kadın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.