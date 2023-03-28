Evinde hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları son olarak 4.337 lira oldu. Peki Ramazan Bayramı öncesi ödenecek olan bayram ikramiyesi evde bakım maaşı alanlara ödenecek mi?

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Ramazan bayramı öncesi 2018 yılından beri emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 2023'te yüzde 85 artışla 2 bin lira oldu. EYT'liler de dahil olmak üzere milyonlarca emekli bayram ikramiyesi alacak. Peki evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? Merakla beklenen bu soruya henüz bir yanıt gelmedi fakat geçmiş yıllarda evde bakım maaşı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamıştı. Nisan ayında ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlayan evde bakım maaşlarının bayram öncesi tüm illerde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.