İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğim

“Çocuk katilini övenle kazanacaksak kaybedelim” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıkladı.

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İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu söyleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek gündem olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tavrını bir adım daha öteye taşıdı.

"Terörün gölgesinin düştüğü yerde cumhurbaşkanlığı makamının pay edilmesini doğru bulmadığını belirten Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nı çatlatmaya çalışmakla suçlandı.

Ağıralioğlu, daha sonra konuk olduğu HaberTürk yayınında Kılıçdaroğlu’na oy verilip verilmeyeceği sorusu üzerine, “Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek” sözleri eleştiri konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi

Yavuz Ağıralioğlu, bunun üzerine, “Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” diye tweet attı. Ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ağıralioğlu'nu arayıp bu durumu sordu ve aldığı cevabı yazısına taşıdı:

"Partisine karşı olmadığını, partisine yapılanlara karşı çıktığını anlattı. Partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizdi. İlkeli duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini ifade etti."