TOGG için geri sayım başladı! TOGG ön sipariş kura çekilişi ne zaman? TOGG kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG için geri sayım adeta başladı. TOGG T10X'in ön sipariş süreci bugün sona ererken, başvuru yapan binlerce vatandaş internette TOGG ön sipariş kura çekilişi ne zaman TOGG kura çekilişi saat kaçta?, TOGG kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? gibi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki TOGG kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOGG kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOGG ön sipariş ve kura çekilişi ile ilgili bilgiler...

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TOGG, SUV gövde tipine ait yüzde 100 elektrikli ilk modeli T10X için ön sipariş dönemini dün akşam itibarıyla tamamladı. 16 Mart 2023’te başlayarak internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla toplanan ön siparişlerin toplamda 150 bin adedi bulması bekleniyor. Yoğun ilgi gören yerli otomobil TOGG’un kura çekilişi için geri sayım başladı. Çekilişe kısa bir zaman kala vatandaşlar detaylarını araştırmaya başladı. Peki TOGG ön sipariş kura çekilişi ne zaman? TOGG kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte yarın yapılacak olan TOGG kura çekilişi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

TOGG başvuru sayısı kaç oldu?

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi.

TOGG ön sipariş kura çekilişi ne zaman?

Bu yıl Togg T10X sahibi olacak 20 bin kişiyi ve 20 bin yedek kullanıcıyı belirleyecek dijital çekiliş ise yarın (29 Mart 2023) noter huzurunda gerçekleştirilecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek. Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL’lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.

TOGG ne zaman teslim edilecek?

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak.

T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

TOGG fiyat listesi belli oldu!

TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL