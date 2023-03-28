Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitap özeti kaç sayfa, sonu nasıl bitiyor?

Netflix'in TOP 10 listesinde daha ilk günden giren dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Anne seyirciden tam not aldı. Perihan Mağden'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi 2017 yılında basıldı ve 184 sayfa. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitabının özeti nasıl, kitap nasıl bitiyor?

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Netflix'in TOP 10 listesinde daha ilk günden giren dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Anne seyirciden tam not aldı. Melisa Sözen ve genç yıldız Eylül Tumbar'ın başrolünde olduğu dizi anne-kızın geçmişken kaçışını konu ediyor. Dizi Perihan Mağden'in 2017 yılında yazılan kitabından uyarlanma. Kitap 184 sayfadan oluşuyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne nasıl bitiyor, özeti nasıl?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitabı özeti

Küçük bir kızı kovası yüzünden aşağılamayı öğrenmiş çocuklar düşün," diyecek Annem yıllar sonra. "O gün orda onların annelerine babalarına derslerini vermek için nasıl yanıp kavrulduğumu düşün. Gözyaşların göğsümü yaktı. Kalbimin tam üstünde ağladın. Ağlattılar seni, boş yere. Öyle çocuklarla oynamana izin vermedim bir daha. Kalbini kırmalarına izin vermedim Bambim."

Annemin beni hiç kimselerin ağlatmasına tahammülü yok. Yalnız ve yalnızca Annem ağlatabilir beni. Ben Annemi ağlatabilirim. Başkalarının bizi üzmesine tahammülü yok Annemin.

"Bizi üzenler cezasını bulurlar Bambim. Bulmaları gerekir. Annen bunun için var. Burada kaldı. Seni üzenlere günlerini göstermek için. Kabalığın ve kötülüğün cezasını vermek için."

Biliyorum Annecim. Onlara cezalarını vermek zorunda kaldığını biliyorum.

"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinin konusu nedir?

Dizi, bir anne kızın travmatik hikâyesini takip ediyor. Sürekli birilerinden kaçan ve şatafatlı otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak şatafatlı otellerin yerini sıradan motellerin almasıyla, peri masalının düşünüldüğü gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu heyecanlı kaçış hikayesinde anne av değil de acaba avcı mı?

Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin senaristliğini Ertan Kurtulan, yönetmenliğini ise Umut Aral ve Gökçen Usta üstlendi. Dizide Melisa Sözen'e, Eylül Tumbar, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar, Hakan Boyav gibi isimler eşlik ediyor.

Melisa Sözen.

Eylül Tumbar.

Birand Tunca.

Deniz Karaoğlu.

Buçe Buse Kahraman.

Musa Uzunlar.

Hakan Boyav.

Dizideki diğer karakterler

Anne ve kızdan başka şahıslar da bulunmaktadır. Bunlar fon şahıs durumundadır. Pek etken değillerdir, sadece romanın bazı bölümlerini anlatmaktadırlar ya da kızın gözünden okuyucuya anlatılmaktadır. Cenin adı verilen bir köpek, Bambi kitabındaki ceylan yavrusu, Anne Karga diye belirtilen karga da romandaki şahıs kadrosunda yer almaktadır. Diğer şahıslar şöyledir;

Bambi kitabı, romanda anne-kız ilişkisinde önemli bir tutmaktadır.

Resepsiyondaki Kız

Havuza bakan çocuk

Konuşkan kadın

Altn saçlı oğlan

Müdüranım

Kat görevlisi

Ofisteki sekreter

Kominin gözü

Müdür bey