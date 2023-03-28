Asgari ücretli ve emekliye müjde! Bakanlıktan 15 bin TL destek ödemesi: Başvurular başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Türkiye Aile Destek paketi programı'nın detaylarını duyurdu. Başvuruları e-Devlet'ten, ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılan destek ödemesinden asgari ücretli ve emekliler de yararlanabiliyor. 12 ay boyunca her ay düzenli olarak ödenecek toplamda 15 bin TL'yi bulan dar gelirliye nefes aldıracak kampanyadan siz de yararlanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet'e girerek başvuru formunu doldurmak.

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14 Mayıs 2023'te yapılan olacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi en düşüklü emekli aylığına ve bayram ikramiyesine gelen zamların ardından asgari ücretlinin de gözü kulağı gelecek zam haberindeydi. Artan hayat pahalılığı sonucundan nakit ihtiyacı olan binlerce asgari ücretli ve emekliyi sevindirecek haber ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlığın düzenlediği "Türkiye Aile Destek paketi programı"nın detayları belli olurken başvuru ekranı da açıldı. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi, nakit ihtiyacı olanların kolayca başvuru yapabileceği her ay düzenli olarak ödenen, toplamda 7.500 TL ile 15.000 TL arasındaki destek ödemesinden yararlanabilmek için tek yapmanız gereken TC. kimlik numarası ve şifreniz ile e-Devlet'e girecek başvuru formunu doldurmanız olacak. Başvuru sonucunda nefes aldıracak o ödemeyi PTT aracılığı ile ya da belirttiğiniz banka hesabı üzerinde düzenli bir şekilde alabilirsiniz. İşte asgari ücretliye ve emekliye yapılan 7.500 TL ile 15.000 TL arasındaki destek ödemesi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Emekliye ve asgari ücretliye 15 bin TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni Türkiye Aile Destek paketi programı emekli ve asgari ücretlileri de kapsıyor. Geçinmekte zorluk çeken emekli ve asgari ücretliler başvuru işlemlerini yaparak devletten destek ödemesi alma şansına sahip oluyor. 7500 TL ile 15.000 TL arasında değişen toplam destek 12 ay boyunca aylık olarak hesaplara yatıyor. Ayda 850 TL ile 1250 TL arası değişen ödeme yapılıyor. Çocuk destek bileşeni de eklenince aylık maksimum ödeme 1900 TL'ye kadar yükseliyor. Yani Asgari ücretli ve emekli rahat nefes alma Şansını bu kampanya sayesinde elde ediyor. Hemen başvuru yapanlar nisan ayında devlet desteği imkanına kavuşuyor.

Başvuru ekranı e-Devlet'te!

Aile Bakanlığı tarafından PTT üzerinden ödenen aile yardımı başvuruları e-Devlet'ten kabul ediliyor. Yardım başvurusu yapmak isteyenlerin TC kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna aile yardımı yazarak başvuru formuna ulaşmaları gerekiyor. Burada bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak çok önemli. Bunun yanı sıra yardım alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Gelir kriteri yalnızca yardımın verilmesi için değil yardım miktarı için de önemli. Çünkü hane içinde kişi başına düşen gelire göre yardım miktarı belirleniyor.

Çocuk destek bileşeni alma imkanı da var

Aile Bakanlığı'nın sunduğu Türkiye Aile Destek programı kapsamında aynı zamanda çocuk destek bileşeni ödemesi alma imkanı da bulunuyor. Çocuk destek bileşeni Anaokulu ya da Anasınıfına giden çocuğu olanlara veriliyor. Aylık 350 TL ile 650 TL arasında değişen bir destek ödemesi sunuluyor. Eğer bu kriterlere uyan çocuğunuz varsa başvuru yaparak çocuk destek bileşeni ödemesi de alabilirsiniz.