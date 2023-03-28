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Erdoğan'ın adaylığına 3 partinin itirazı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Erdoğan'ın adaylığına 3 partinin itirazı sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. defa aday olmasına; İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi yetkilileri itiraz etmişti. AK Parti'den, bu itirazla ilgili ilk açıklama geldi. "Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı" dedi.

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Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunduklarını bildirdi. İYİ Parti ve DEVA Partisi de YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin itiraz dilekçesi vermişti.

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği AK Parti'den ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir...

"Sabih Kanadoğlu zihniyeti"

Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının "Sabih Kanadoğlu zihniyeti" olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

"Cumhurbaşkanımızla yarışmaktan korktuklarının itirafıdır"

Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı. Söz ve karar milletindir! Milletimiz, siyasi pazarlıklar yoluyla ülkemizin geleceğine dair kumar oynamak isteyenlere sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir."

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