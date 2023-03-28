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Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek isteniyordu! Değeri 20 milyon dolar...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Peru'dan Türkiye'ye gönderilmek isteniyordu! Değeri 20 milyon dolar...

PERU'DA polis, Türkiye’ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddesinin piyasa değerinin 20 milyon dolar olduğu ifade edildi.

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Peru Ulusal Polisi, Cuma günü başkent Lima yakınındaki El Callao Limanı’nda bir depoya baskın düzenledi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, operasyonda bir konteynerin içinde Türkiye’ye gönderilmek üzere karo seramik şeklinde paketlenmiş 2.3 ton kokain ele geçirildi.

El Callao Polis şefi Luis Angel Bolanos yaptığı açıklamada, kokain miktarının 20 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

Peru’da geçtiğimiz yıl 28 tonu kokain olmak üzere 86.4 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Peru ve Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticileri olarak biliniyor.

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