İngiliz medyasına konuşan Acun Ilıcalı'dan 'Ekonomi' yorumu: Tam bir felaket
Acun Ilıcalı, depremzedeler için İngiltere'de düzenleyeceği yardım gecesi öncesinde İngiliz medyasına konuştu. Ilıcalı, "Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket" dedi. Ilıcalı'nın dikkat çeken ifadelerinden birisi de 'o deneyimi yaşadım' oldu.
Depremzedeler için İngiltere'de yardım gecesi düzenleyecek olan Acun Ilıcalı, hem depremin etkileri hem de ekonominin mevcut durumuyla ilgili İngiliz basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Depremzedelerin yaşadığı zorluklara değinen Ilıcalı, "Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Sadece daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyor ve bekliyordu." dedi ve şunları ekledi:
"Ekonomi tam bir felaket"
"Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü." dedi. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket."
"Bu insanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık. Bu yardım gecesi, insanlara gelecek için daha fazla umut vermemiz adına herkes için daha destekleyici bir gece olacak"